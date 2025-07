LIVE Italia-Romania 2-2 Mondiali pallanuoto 2025 in DIRETTA | rigore perfetto di Iocchi Gratta!

L'emozione è alle stelle nella sfida tra Italia e Romania ai Mondiali di pallanuoto 2025! Con un rigore perfetto di Iocchi Gratta e azioni mozzafiato, gli Azzurri dimostrano di essere pronti a lottare fino all'ultimo secondo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.39 Goooooooooooooool, rete di Iocchi Gratta su rigore, Italia-Romania 2-2. 7.37 Grandissima parata di Nicosia. 7.55 Inizia il secondo quarto, palla alla Romania. Finisce il primo quarto, Italia-Romania 1-2. 0.44 Traversa di Cannella, bordata dal limite. 1.13 Rete di Vancsik che approfitta di una distrazione italiana, Italia-Romania 1-2. 1.35 Tiro di Iocchi Gratta, ma Tic è attento. 3.50 Rete di Georgescu con un gran tiro esterno, Italia-Romania 1-1. 4.26 Parata di Tic su Condemi. 5.20 Gooooooooooooooool, Cassia, l’esordiente sblocca la partita, Italia-Romania 1-0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Romania 2-2, Mondiali pallanuoto 2025 in DIRETTA: rigore perfetto di Iocchi Gratta!

