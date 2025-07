Fermati per un controllo due fratelli aggrediscono i poliziotti Ferito un agente

In un tranquillo venerdì mattina ad Aprilia, l’ordine e la sicurezza sono stati sconvolti da una scena imprevedibile: due fratelli, durante un normale controllo, hanno perso le staffe, aggredendo poliziotti e ferendone uno. La vicenda, scaturita da una segnalazione di un'auto pericolosa, si è trasformata in un episodio di violenza che ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine. Ecco cosa è successo.

