Banco Bpm Crédit Agricole vuole salire oltre il 20% | chiesta autorizzazione alla BCE per rafforzare la partecipazione

Crédit Agricole mira a superare il 20% di partecipazione in Banco BPM, richiedendo l’autorizzazione alla BCE per rafforzare la propria influenza. Un passo strategico che potrebbe aprire nuove prospettive di crescita e consolidamento nel settore bancario italiano. Con questa mossa, Crédit Agricole intende qualificare la sua quota come “influenza significativa”, migliorando la gestione patrimoniale e rafforzando il suo ruolo nel mercato. La decisione si inserisce in un contesto di espansione e consolidamento internazionale.

L'obiettivo dichiarato da Agricole è quello di poter considerare la sua partecipazione in Banco Bpm come "influenza significativa", così da poterla contabilizzare con il metodo del patrimonio netto Crédit Agricole ha annunciato l'11 luglio l'intenzione di chiedere alla Banca Centrale Europea.

Crédit Agricole non intende acquisire o esercitare il controllo sul Banco Bpm. L'istituto francese manterrà la propria partecipazione al di sotto della soglia dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria