Colpi di pistola nella notte in viale Unità d' Italia | ferita una ragazza ventenne

Una notte di paura e sconcerto a Bari, dove una ragazza di appena 20 anni è stata ferita da un colpo di pistola in viale Unità d’Italia. I momenti di tensione si sono susseguiti alle prime luci dell’alba, lasciando la comunità sotto shock. La giovane, fortunatamente, ha riportato ferite lievi ed è attualmente sotto le cure mediche. Indagini sono in corso per fare luce su quanto accaduto e garantire giustizia.

Momenti di grande apprensione si sono vissuti questa notte a Bari, dove una ragazza di 20 anni è rimasta lievemente ferita da un colpo d’arma da fuoco in viale Unità d’Italia. L’episodio si è verificato intorno alle 4 del mattino di oggi, sabato 13 luglio. La giovane sembrerebbe essere stata. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: notte - viale - unità - italia

Girovaga nudo di notte e si stende di fronte alla Pam in viale Miramare, denunciato per atti osceni - A Trieste, un episodio singolare ha catturato l'attenzione dei passanti nella notte: un turista italiano di 30 anni si è mostrato completamente nudo in via Udine e si è poi sdraiato a terra in viale Miramare, davanti a un supermercato.

Una notte di moda, visione e talento! Sabato 5 luglio, in una cornice unica come Viale delle Magnolie a Villa Borghese, i nostri studenti di Fashion Design hanno portato in passerella i loro final work durante FORMA Fashion Show, un evento promosso dal C Vai su Facebook

Spari nella notte, ferita una ragazza in viale Unità d’Italia; Colpi di pistola nella notte in viale Unità d'Italia: ferita una ragazza ventenne; Sparatoria nella notte in viale Unità d’Italia a Bari, ferita 20enne.