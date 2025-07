Corinaldo la fuga imbarazza i pm

Nel giallo di Andrea Cavallari, dileguatosi dopo la laurea, troppi dettagli non tornano: dall'ora del permesso al ruolo della fidanzata (da provare). L'evaso sarebbe in un Paese dell'Est.

Era stato condannato a 11 anni e 10 mesi in via definitiva per la strage di Corinaldo (Ancona), dove l'8 dicembre 2018 morirono sei persone (e 59 rimasero ferite) a seguito di un tentativo di rapina con lo spray urticante in una discoteca. Si è laureato in legge

