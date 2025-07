Terni il talento Francesco Fabri firma per l’Empoli | La migliore società italiana per settore giovanile

Terni saluta con entusiasmo Francesco Fabri, talentuoso giovanissimo che ha firmato con l’Empoli, la migliore società italiana nel settore giovanile. La sua scoperta, un’intuizione vincente dell’Olympia Thyrus, ha già brillato nel torneo di Eccellenza, mostrando tutto il suo potenziale. Classe 2003, Fabri incanta per rapidità e tecnica, lasciando intravedere un futuro brillante nel calcio professionistico. Un talento destinato a raccogliere grandi successi, e noi non vediamo l’ora di assistere al suo prossimo passo.

Una vera e propria intuizione ebbe l’Olympia Thyrus alcuni anni fa. La società del presidente Sandro Corsi ingaggiò un giovanissimo Francesco Fabri per poi farlo esordire nel torneo di Eccellenza. Un talento puro il classe 2003 che faceva letteralmente ‘ammattire’ gli avversari a suon di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

