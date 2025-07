Sancho Juve | nuovi contatti con il Manchester United per giungere all’intesa I bianconeri spingono novità importanti sul possibile arrivo dell’inglese

La Juventus accelera sul fronte mercato: nuovi contatti con il Manchester United per Jadon Sancho, il grande obiettivo in attacco. I bianconeri spingono forte verso l’intesa, pronti a rompere gli indugi e svelare importanti novità che potrebbero trasformare il volto della loro squadra. Il futuro di Sancho si fa più vicino: cosa riserva questa fase decisiva? Restate sintonizzati, perché l’affare potrebbe svoltare nelle prossime ore.

Sancho Juve: sono andati in scena nuovi contatti con il Manchester United per arrivare all’intesa. Ci sono novità sul possibile arrivo a Torino. Il calciomercato Juve ha deciso di rompere gli indugi e accelerare per il suo grande obiettivo in attacco: Jadon Sancho. La dirigenza bianconera, come riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, ha intensificato i contatti con il Manchester United per provare a trovare l’intesa definitiva e portare il talento inglese a Torino. Si entra nella fase più calda della trattativa, quella in cui si lavora per la fumata bianca. La Juventus spinge: si cerca l’accordo finale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com