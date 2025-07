Gli occhi blu dell' ossessione recensione | un mediocre thriller sullo stalking

Gli occhi blu dell'ossessione si presenta come un thriller che, nonostante le potenzialità, si perde in una narrazione prevedibile e poco coinvolgente. Al centro della vicenda, Chloe, giovane sopravvissuta a un incidente drammatico, diventa il bersaglio di un paramedico psicopatico. La serie, in onda su Rai2 e RaiPlay, promette suspense, ma purtroppo delude le aspettative con una trama poco originale e personaggi bidimensionali.

Al centro di Gli occhi blu dell'ossessione la giovane Chloe, reduce da un drammatico incidente automobilistico, che diventa l'oggetto del desiderio di un paramedico psicopatico. Su Rai2 e RaiPlay. Chloe e i suoi amici stanno tornando a casa di notte quando l'auto su cui viaggiano rimane coinvolta in un terribile incidente stradale: un'altra vettura, guidata da un ubriaco, va a sbattergli contro. Il bilancio è tragico: uno di loro perde la vita e Chloe viene salvata dal paramedico Matt, intervenuto prontamente sul posto con l'ambulanza insieme a una collega. Purtroppo per lei, Matt è uno psicopatico: la ragazza gli ricorda il suo amore del liceo, che morì in un simili circostanze, e ora sviluppa una crescente ossessione nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Gli occhi blu dell'ossessione, recensione: un mediocre thriller sullo stalking

Gli occhi blu dell'ossessione, il film stasera in tv: trama e cast - Gli occhi blu dell'ossessione, in onda questa sera su Rai 2, promette suspense e tensione in un thriller psicologico che esplora le profondità dell'animo umano e il pericolo nascosto dietro una facciata apparentemente normale.

