iran ribadisce impegno a soluzione diplomatica al nucleare

L’Iran ribadisce il suo impegno per una soluzione diplomatica alla crisi nucleare, nonostante le tensioni crescenti e gli attacchi contro i suoi impianti. Il ministro degli Esteri Abbas Araghchi sottolinea la volontà di costruire fiducia attraverso il dialogo, ma pone un avvertimento chiaro: prima di avanzare, le controparti devono dimostrare di voler davvero la pace, lasciando da parte azioni provocatorie e insicurezze che rischiano di compromettere ogni possibilità di dialogo.

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che il suo Paese rimane impegnato a trovare una soluzione diplomatica alla questione nucleare iraniana, nonostante gli attacchi israeliani e statunitensi contro gli impianti nucleari iraniani. "La Repubblica Islamica dell'Iran rimane disposta a costruire questa fiducia attraverso la diplomazia, ma prima di ciò, le nostre controparti devono convincerci che vogliono la diplomazia e non che essa serva da copertura per altri obiettivi", ha detto Araghchi ai diplomatici stranieri riuniti a Teheran. Il Ministro degli Esteri Abbas Araghchi ha dichiarato che la cooperazione dell'Iran con l' Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica "assumerà una nuova forma", a seguito di una legge che sospende i rapporti con l'organismo di controllo delle Nazioni Unite. 🔗 Leggi su Quotidiano.net