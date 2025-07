Biasin su Stankovic | Il Bruges offre 10 milioni per il cartellino con recompra annuale a 30 milioni L’Inter sbuffa

Il futuro di Aleksandar Stankovic si fa sempre più incandescente. Dopo una stagione brillante con il Lucerna, il giovane talento classe 2005 sta catturando l’attenzione di club di prestigio, tra cui il Bruges, che offre 10 milioni di euro con un’opzione di recompra annuale a 30 milioni. L’Inter, però, non sembra intenzionata a lasciar partire il suo giovane gioiello senza battaglia. La vicenda è destinata a riservare sviluppi sorprendenti.

Biasin, grande esperto di calciomercato, ha espresso gli aggiornamenti sul futuro di Stankovic, accostato recentemente al Bruges. Il nome di Aleksandar Stankovic è sempre più caldo in casa Inter. Dopo una stagione brillante in Svizzera con la maglia del Lucerna, il centrocampista classe 2005 ha attirato le attenzioni di diversi club europei, su tutti il Club Bruges, che lo ha messo in cima alla lista dei desideri per rinforzare la mediana in vista della nuova stagione. Secondo quanto riportato da fonti vicine al club, in particolare da Biasin attraverso il proprio account X, i contatti tra Inter e Bruges proseguono in maniera costante, con i belgi determinati a chiudere il prima possibile per assicurarsi uno dei giovani più promettenti del panorama nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com