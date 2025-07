Esposito Inter il Cagliari fa sul serio per Sebastiano! Sul piatto due diverse proposte per i nerazzurri | i dettagli

L’affare tra Esposito Inter e il Cagliari si infiamma, con i sardi pronti a mettere sul tavolo due offerte interessanti per convincere i nerazzurri. Dopo il ritorno dall’Empoli, il suo futuro si prospetta come un vero rebus: restare in maglia interista o volare in Sardegna? La decisione finale potrebbe arrivare presto, aprendo un nuovo capitolo nella carriera di Sebastiano. Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti.

Esposito Inter, trattativa aperta con il Club sardo che ha avanzato due diverse opzioni sul tavolo per convincere i meneghini: i dettagli. La mini parentesi Esposito Inter potrebbe essere già giunta all’epilogo. Il futuro di Sebastiano è ancora da scrivere, ma un nuovo capitolo potrebbe aprirsi presto in Sardegna. Dopo il prestito all’ Empoli, l’attaccante classe 2002 è rientrato all’ Inter, che però non lo considera parte integrante del progetto tecnico affidato a Cristian Chivu. Da qui l’ipotesi sempre più concreta di una nuova cessione, magari in Serie A. Il Cagliari è il club che ha mosso i passi più concreti e la trattativa è attualmente viva e in fase di sviluppo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Esposito Inter, il Cagliari fa sul serio per Sebastiano! Sul piatto due diverse proposte per i nerazzurri: i dettagli

