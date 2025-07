Dazi la lettera di Trump all’Ue | tariffe al 30% dal 1° agosto

L’onda lunga delle tensioni commerciali si abbatte sull’Europa, dopo i recenti dazi imposti da Trump al 35% sul Canada, segnando un brusco rallentamento nelle trattative globali. La missiva del presidente americano, con la sua strategia di pressione, ha improvvisamente mutato il clima di ottimismo nei mercati, alimentando incertezza e timori di uno scontro commerciale aperto. Ma cosa riserverà il futuro alle relazioni economiche internazionali?

Dopo i nuovi dazi per il Canada al 35% è arrivato il turno dell’Unione europea. Il nuovo affondo di Trump cancella l'ottimismo dei mercati per le trattative commerciali in corso. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Dazi, la lettera di Trump all’Ue: tariffe al 30% dal 1° agosto

In questa notizia si parla di: dazi - trump - lettera - tariffe

Corte d’Appello Usa “I dazi di Trump per ora restano in vigore” - La Corte d'Appello degli Stati Uniti ha temporaneamente sospeso la decisione che aveva annullato i dazi imposti dall'amministrazione Trump, mantenendoli al momento in vigore.

Dazi, Trump: «Oggi lettera alla Ue». Orsini: «Se oltre il 10% servono compensazioni» https://ilsole24ore.com/art/dazi-trump-ue-ricevera-lettera-oggi-il-canada-tariffe-35percento-primo-agosto-AHjVE6eB?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm - X Vai su X

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dopo aver imposto dazi al 35% al Canada, ha annunciato che in queste ore l'Unione Europea riceverà la lettera sulle tariffe. Trump ha spiegato che pensa di imporre dazi generalizzati del 15% o del 20% sulla mag Vai su Facebook

Dazi, CGIA di Mestre: Ci costeranno fino a 12 miliardi. La Ue attende la lettera di Trump - Federmeccanica: Per noi anche i dazi all'1% sono già troppo; Dazi, Trump: «Oggi lettera alla Ue». Orsini: «Se oltre il 10% servono compensazioni»; Dazi, stangata di Trump contro il Canada. L’Ue attende, pronte le contro-tariffe.

Dazi, Trump all'Ue: «Al 30% dal primo agosto». La lettera inviata a Bruxelles - È questo il contenuto della lettera che il presidente americano Donald Trump ha inviato a Bruxelles on le nuove tariffe per gli ... Come scrive ilmessaggero.it

La stangata di Trump. Per l'Europa dazi al 30% - Le merci importate dall'Unione Europea saranno soggette a una tariffa doganale statunitense del 30% a partire dal 1° agosto, ha affermato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una lettera ... Si legge su huffingtonpost.it