Perché i cani ringhiano quando cerchiamo di togliergli qualche oggetto dalla bocca

Perché i cani ringhiano quando cerchiamo di togliergli qualcosa dalla bocca? Spesso il loro ringhio non è un atto di sfida, ma un importante segnale di disagio o di percepita minaccia. Questo comportamento serve a evitare conflitti e rappresenta una comunicazione fondamentale tra noi e il nostro amico a quattro zampe. Comprendere il motivo di questo gesto è il primo passo per instaurare un rapporto di fiducia e sicurezza. Continua a leggere per scoprire come interpretare e gestire al meglio questa risposta naturale del cane.

Un cane che ringhia mentre ha qualcosa in bocca lo fa per avvertire che si sente minacciato o comunque a disagio e non per sfidare l'interlocutore. Il ringhio è un segnale comunicativo finalizzato proprio ad evitare lo scontro e Fido lo può emettere ad esempio perché ha una forte motivazione possessiva ma anche perché c'è mancanza di fiducia all'interno della relazione con l'essere umano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

