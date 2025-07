Scontro tra due auto danneggia un tubo del gas in via Amendola strada chiusa per ore

Una notte di tensione a Bari: uno scontro tra due auto in Via Amendola ha causato la rottura di un tubo del gas, trasformando una tranquilla strada in un’incubo per i residenti. La strada è stata chiusa per ore e si sono vissuti attimi di paura mentre i vigili del fuoco intervenivano per mettere in sicurezza l’area. La vicenda ricorda quanto sia importante la prudenza alla guida e la prontezza delle emergenze.

Attimi di paura questa notte in Via Amendola a Bari dove a seguito di una collisione tra due auto si è verificata la tortura di un tubo del gas all'esterno di una vill. Secondo le testimonianze fornite da alcuni passanti, subito dopo l'incidente, si avvertiva un fortissimo odore di gas in. 🔗 Leggi su Baritoday.it

