Alessandra Ghisleri terrorizza la sinistra | Se Pier Silvio scendesse in campo

"√ą vera la ricerca di un baricentro al nord, da dove nasce Forza Italia". Alessandra Ghisleri commenta cos√¨ "la mancanza di presenze di leader, di facce di presenze al Nord". Ecco allora che a In Onda, nella puntata di venerd√¨ 11 luglio su La7, esce il nome di Pier Silvio Berlusconi. Per la sondaggista sicuramente ci sono dei "vantaggi potenziali". Tra questi "il forte vantaggio simbolico legato al suo cognome associato alla libert√†, all'imprenditorialit√† e al carisma". Non solo, c'√® anche "un‚Äôimportante forza mediatica e finanziaria". Tuttavia, non mancano "limiti e ostacoli come la mancanza di esperienza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it