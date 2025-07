Avviati i lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica Rsu ad Autigno

Inizia una svolta cruciale per Brindisi: i lavori di messa in sicurezza della discarica di Autigno rappresentano un passo deciso verso un ambiente più salubre e sostenibile. Con il supporto di esperti e finanziamenti europei, questa iniziativa mira a tutelare la comunità e il territorio. Un impegno concreto che dimostra come, unendo risorse e volontà, si possa fare la differenza. Restate sintonizzati per scoprire i progressi di questo importante progetto.

BRINDISI - Il Comune di Brindisi, ha avviato gli interventi urgenti di messa in sicurezza della discarica per rifiuti solidi urbani (Rsu) sita in località Autigno, nel territorio comunale. Il progetto, realizzato con il supporto tecnico della Sogesid spa e finanziato con risorse comunitarie e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

