Ennesimo caso di collaboratore scolastico che lavora senza titolo ma condannato a restituire metà dello stipendio Ecco perché

Ennesimo caso di collaboratore scolastico che lavora senza titolo e si vede condannato a restituire 224 euro dello stipendio, sollevando importanti questioni sulla legalità e sulla trasparenza nel sistema pubblico. La Corte dei Conti interviene ancora una volta per tutelare l'integrità delle istituzioni scolastiche e garantire che chi ricopre ruoli cruciali rispetti le norme vigenti. Ecco perché è fondamentale fare chiarezza su questi episodi e prevenire il fenomeno.

La Corte dei Conti è intervenuta nuovamente per valutare i danni economici causati all'amministrazione pubblica da un lavoratore che ha ricoperto il ruolo di collaboratore scolastico in diverse scuole statali senza possedere il titolo di studio richiesto. Il soggetto in questione aveva dichiarato falsamente di avere il titolo necessario per essere inserito nelle graduatorie. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it