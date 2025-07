il mio napoli come inzaghi e guardiola mazzarri e il paragone clamoroso

Il Napoli di oggi, sotto la guida di Spalletti, si confronta con grandi paragoni: Inzaghi, Guardiola e Mazzarri. L’ex allenatore azzurro ha acceso il dibattito con parole che sorprendono i tifosi, collegando le sue esperienze passate ai metodi dei grandi tecnici europei. La stagione 23/24, infatti, ha lasciato segni indelebili, e il paragone tra passato e presente svela quanto sia complesso e affascinante il percorso di questa squadra. C'è da chiedersi, dunque, come evolverà il futuro azzurro.

Paragone clamoroso emerso dall’ex allenatore degli azzurri, che collega il suo Napoli a Inzaghi e Guardiola: tifosi sorpresi dalle parole Walter Mazzarri, ex allenatore del Napoli, è uscito allo scoperto con alcune dichiarazioni che hanno sorpreso i tifosi azzurri. Il tecnico nella stagione 2324 ha avuto modo di ritornare sulla panchina partenopea, ma l’avventura non è andata secondo le aspettative. C’è da dire che in quell’annata molte cose, in casa Napoli, andarono storte. Le scelte non furono le migliori, con il patron Aurelio De Laurentiis che ora ha fatto tesoro di quanto accaduto. Mazzarri però a Napoli ha lasciato ben altro, con ricordi immensi che non svaniranno mai nella mente dei tifosi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it