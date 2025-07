Falsi contratti e mazzette per entrare in Italia | 500mila euro di profitti illeciti

L’Italia si trova ancora una volta in prima linea di fronte a un fenomeno che, purtroppo, sembra ripetersi: falsi contratti, mazzette e profitti illeciti per oltre 500 milioni di euro. Un sistema oscuro e collaudato che minaccia la legalità e la sicurezza del nostro Paese. Scopriamo come queste reti agiscono e cosa si sta facendo per contrastarle, perché il problema non è mai stato così urgente.

Come un ritorno a un copione già visto, torna prepotente l’allarme immigrazione irregolare in Italia, questa volta con numeri impressionanti che evidenziano la portata di un sistema ben organizzato. Sono 10 le persone arrestate, di cui 9 stranieri, nell’ambito di una maxi operazione condotta. 🔗 Leggi su Casertanews.it

