Tornano le keybox è caccia alle chiavi tra centro e periferia I controlli sono pochi e lenti FOTO

Tornano le keybox, piccole trappole di chiavi disseminate tra centro e periferia, complicando la vita ai cittadini. Nascoste tra biciclette, rastrelliere e sotto le cassette postali, continuano a resistere, nonostante i controlli siano pochi e lenti. La guerra alle keybox è iniziata il 25 febbraio scorso, quando una task force di Palazzo Vecchio, armata di cesoie e martello, ha iniziato a intervenire. Ma la sfida è lunga: riusciranno le autorità a recuperare il controllo della città?

Ci sono ancora troppe keybox in giro per Bologna - A Bologna, il proliferare delle keybox per il check-in degli ospiti delle case vacanze diventa un tema cruciale.

