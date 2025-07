Si arrampicano sulla facciata di Santa Croce a Firenze ripresi in video choc

Un video shock sta facendo il giro del web, scuotendo Firenze e suscitando sdegno tra cittadini e autorità. Le immagini, condivise dall’account Instagram 'Welcome to Favelas', mostrano due persone che si arrampicano sulla storica facciata di Santa Croce, un gesto che mette a rischio il patrimonio culturale e la sicurezza pubblica. La vicenda solleva interrogativi su rispetto e tutela dei simboli della città. È fondamentale intervenire per proteggere il patrimonio e prevenire simili episodi in futuro.

(Adnkronos) – Un video diventato virale nelle ultime ore ha sollevato forte indignazione e preoccupazione a Firenze. Le immagini, pubblicate sul profilo Instagram di 'Welcome to Favelas', mostrano due individui intenti ad arrampicarsi sulla facciata della storica Basilica di Santa Croce. Uno dei due è stato ripreso mentre si posiziona dietro le statue degli angeli . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: facciata - santa - croce - firenze

