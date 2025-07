Dazi Trump colpisce l’Ue a sorpresa | dazi al 30% dal 1° agosto

In un colpo a sorpresa, Donald Trump annuncia l'imposizione di dazi al 30% sull'UE a partire dal 1° agosto, segnando una svolta nelle relazioni commerciali. Il commento del tycoon invita i Paesi europei a riconsiderare le proprie politiche tariffarie, aprendo un dibattito acceso sulla futura cooperazione economica. Questa mossa potrebbe ridisegnare gli equilibri globali e influenzare il commercio internazionale nei mesi a venire.

A far riflettere è il commento del Tycoon all'annuncio dei dazi. "Se desiderate aprire i vostri mercati commerciali, finora chiusi, agli Stati Uniti ed eliminare le vostre politiche tariffarie e non tariffarie e le barriere commerciali, potremmo valutare una modifica a questa lettera".

