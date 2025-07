Chi è Sandro Spingardi che ha ucciso l' ex cognata alla festa di una bimba a Marotta di Mondolfo | Non volevo

Una tragedia scuote Marotta di Mondolfo: Sandro Spingardi, coinvolto in una drammatica sparatoria durante una festa per bambini, ha confessato di non voler uccidere. Le sue parole rivelano un'incertezza e un dolore ancora più profondi, lasciando la comunità sgomenta di fronte a un episodio così devastante. La vicenda solleva interrogativi sul fragile confine tra emozioni e reazioni estreme, lasciando aperti numerosi quesiti sulla motivazione e sulle conseguenze di questa tragica notte.

Marotta (PU), sparatoria durante compleanno di bimba di 5 anni: uccisa nonna 44enne e grave madre 28enne, arrestato 71enne Sandro Spingardi - Una tranquilla celebrazione di compleanno si è trasformata in tragedia a Marotta di Mondolfo, quando un uomo ha aperto il fuoco, causando la morte della nonna e ferendo gravemente la madre di una bambina di soli cinque anni.

Sarebbero stati futili motivi, forse rumori o schiamazzi, in un contesto di vecchie ruggini, a innescare la lite durante una festa di compleanno di bambini e il folle gesto di Sandro Spingardi, 70 anni, che venerdì 11 luglio verso le 21 alla periferia di Marotta (Pesaro)

