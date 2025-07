Trump ribalta il tavolo dei negoziati Per l’Ue dazi del 30% a partire dal primo agosto

La saga dei dazi tra Stati Uniti e Unione Europea si infiamma ancora di più: Trump ha annunciato l’innalzamento al 30% delle tariffe, rovesciando le aspettative e complicando ulteriormente il percorso negoziale. La minaccia concreta di nuove tariffe mette a rischio le relazioni commerciali e l’equilibrio economico globale. La situazione resta in stallo, mentre il mondo guarda con apprensione a un possibile impatto che potrebbe estendersi ben oltre i confini europei e americani.

Il presidente statunitense Donald Trump ha inviato anche all'Unione europea la lettera in qui si quantifica l'ammontare dei dazi che scatterebbero dal prossimo primo agosto qualora non fosse raggiunta un'intesa. La tariffa è fissata al 30%, dunque ben oltre le attese. Nello scenario più favorevole si ipotizzava un dazio del 10% su tutti i beni europei importati negli Stati Uniti. Dalla sede negoziale, al momento, non si registrano progressi. La mossa di Trump potrebbe essere un modo per forzare Bruxelles a raggiungere un accordo. Nei giorni scorsi diverse associazioni imprenditoriali italiani, a cominciare da Confindustria, hanno sottolineato pericoli e contraccolpi già con tariffe al 10%.

