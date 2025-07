Giovane sorpreso con la droga nel marsupio perquisizione anche a casa | arrestato pure il vicino che coltivava marijuana

In un blitz sorprendente a Giardini Naxos, giovani e vicini si sono trovati coinvolti in un’operazione contro lo spaccio di droga che ha portato a quattro arresti. Durante la perquisizione, un giovane è stato sorpreso con sostanze stupefacenti nel marsupio, mentre anche il vicino coltivava marijuana in casa. Un intervento deciso e mirato dei carabinieri della Squadra di Intervento Operativo del 12° Reggimento “Sicilia” di Palermo ha smantellato un'importante rete di traffico.

Quattro arresti per spaccio e coltivazione di droga. E' accaduto nei giorni scorsi, a Giardini Naxos, nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Imilitari della Squadra di Intervento Operativo del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia” di Palermo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

