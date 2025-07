LIVE MotoGP GP Germania 2025 in DIRETTA | tra poco il via della Sprint Race bagnata! Bagnaia deve rimontare Marc Marquez favorito

Il GP di Germania 2025 di MotoGP sta per entrare nel vivo con la sprint race in diretta, tra sfide emozionanti e condizioni meteo imprevedibili. Bagnaia ha il compito di rimontare mentre Marc Marquez si conferma il favorito. Resta sintonizzato per aggiornamenti in tempo reale e scopri come si svilupperà questa avvincente tappa del campionato mondiale. La gara sta per partire: preparati a vivere un emozionante spettacolo sulle due ruote!

15.03 I team dovrebbero optare quasi tutti per l'uso delle soft da bagnato per il posteriore. Ci sono però dei dubbi perché la pista potrebbe asciugarsi e allora la media potrebbe risultare la scelta migliore. 15.01 In questo momento la pista è bagnata, dunque, ma non sta piovendo. Bisognerà capire in corsa l'evoluzione del tracciato. 15.00 La partenza e il primo giro rappresentano un rischio, essendo questa pista particolarmente insidiosa, in considerazione anche dell'asfalto bagnato. 14.58 Mancanza di grip per Pecco e vedremo se nella Sprint cambierà la situazione.

