Calciomercato Inter il Fenerbache pensa a Taremi mentre il futuro di Asslani rimane nell’ombra | gli aggiornamenti di oggi

Il calciomercato dell’Inter si anima, tra voci di cessioni e possibili acquisizioni. Il Fenerbahçe mette nel mirino Taremi, mentre il futuro di Asslani rimane avvolto nell’incertezza. La società nerazzurra accelera con trattative sia in entrata che in uscita, puntando a rafforzarsi per la prossima stagione. Gli aggiornamenti di oggi svelano un panorama ricco di sorprese e strategie da seguire attentamente.

Calciomercato Inter, la società entra nel vivo di alcune trattative in uscita per i nerazzurri: ecco tutti gli aggiornamenti di oggi. Il Calciomercato Inter è entrata nella fase calda, ma non solo sul fronte entrate. A Milano si lavora con intensità anche sulle cessioni, con diversi giocatori che potrebbero lasciare la rosa nerazzurra nelle prossime settimane. Dopo una stagione conclusa con il secondo posto in campionato e l'uscita precoce in Champions League, la nuova gestione tecnica di Cristian Chivu vuole rimodellare il gruppo in base alle sue idee. E alcuni nomi sembrano ormai destinati a cambiare maglia.

