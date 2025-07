LIVE Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi in DIRETTA | straordinaria Longo Borghini! L’azzurra va in Rosa con un grande attacco ed è a un passo dal successo finale!

Il Giro d’Italia Femminile 2025 regala un’emozione straordinaria: Elisa Longo Borghini torna in Maglia Rosa, sferrando un attacco decisivo e consolidando il suo vantaggio. La battaglia è infuocata e ogni secondo conta: cosa succederà nelle prossime tappe? Rimani aggiornato e scopri con noi gli esiti di questa emozionante corsa che scrive nuove pagine di storia. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.52 Elisa Longo Borghini torna in Maglia Rosa dopo un anno, questa la classifica generale aggiornata: 1 LONGO BORGHINI Elisa UAE Team ADQ 20:56:48 2 REUSSER Marlen Movistar Team 0:22 3 GIGANTE Sarah AG Insurance – Soudal Team 1:11 4 ROOIJAKKERS Pauliena Fenix-Deceuninck 2:55 5 NIEDERMAIER Antonia CANYONSRAM zondacrypto 3:07 6 VAN DER BREGGEN Anna Team SD Worx – Protime 3:46 7 HOLMGREN Isabella Lidl – Trek 3:54 8 ŽIGART Urška AG Insurance – Soudal Team 4:32 9 MALCOTTI Barbara Human Powered Health 4:44 10 AALERUD Katrine Uno-X Mobility 5:01 14.49 La top 10 della settima frazione del Giro d’Italia femminile 2025 (Fermignano – Monte Nerone): 1 GIGANTE Sarah AG Insurance – Soudal Team 4:44:14 2 LONGO BORGHINI Elisa UAE Team ADQ 0:45 3 HOLMGREN Isabella Lidl – Trek 1:14 4 REUSSER Marlen Movistar Team 1:17 5 NIEDERMAIER Antonia CANYONSRAM zondacrypto 1:17 6 MALCOTTI Barbara Human Powered Health 1:21 7 ŽIGART Urška AG Insurance – Soudal Team 1:37 8 ROOIJAKKERS Pauliena Fenix-Deceuninck 1:48 9 MUZIC Évita FDJ – SUEZ 2:17 10 VAN DER BREGGEN Anna Team SD Worx – Protime 2:48 14. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: straordinaria Longo Borghini! L’azzurra va in Rosa con un grande attacco ed è a un passo dal successo finale!

