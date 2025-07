L’impressionante yacht davanti a Porto Ercole | è dell’ex emiro del Qatar

Un gigante tra le onde di Porto Ercole: il maestoso yacht Katara, lungo 124 metri e appartenente all’ex emiro del Qatar, Hamad bin Khalifa Al Thani, ha fatto il suo ingresso venerdì 11 luglio, catturando l’attenzione di appassionati e curiosi. Questa imponente imbarcazione rappresenta il massimo lusso e innovazione nel mondo dello yachting. Un evento che testimonia ancora una volta il fascino senza tempo del nostro tratto di costa.

Porto Ercole (Grosseto), 12 luglio 2025 – E’ arrivato venerdì 11 luglio davanti a Porto Ercole il mega yacht di 124 metri Katara di proprietà dello sceicco Hamad bin Khalifa Al Thani, ex emiro del Qatar, subito documentato da Artemare Club per l'esclusivo Archivio storico Yachting del noto sodalizio nazionale con attuale sede a Porto Santo Stefano grazie alla collaborazione fotografica di Marco Nieto, consigliere capogruppo di opposizione del Comune di Monte Argentario. Racconta il comandante Daniele Busetto che Katara è uno dei mega yacht più grandi del mondo e sicuramente ha scelto di dar fonda davanti a Porto Ercole ritenuto uno dei borghi più belli d’Italia di recente anche dal New York Times, è una nave da diporto di estremo lusso senza pari sui mari aperti, colossale imbarcazione costruita dal cantiere navale Luen e consegnata al suo proprietario nel 2010, progettata da Espen Oeino con un interno concepito da Alberto Pinto, è uno spettacolo da vedere. 🔗 Leggi su Lanazione.it