La grotta le docce e la porta segreta | siamo stati al party scambista di Nicotaurus che fa impazzire i social e vi raccontiamo cosa succede davvero

Nel mondo audace di Nicotaurus, il protagonista di un party scambista che scuote i social, tutto può succedere. Tra grotte misteriose, docce rivelatrici e una porta segreta, vi sveliamo cosa accade dietro le quinte di un evento che sfida i confini della normalità. E mentre la copertina del suo libro "L’Apocalisse della monogamia" spicca con il simbolo del toro, si apre un universo di sorprese e provocazioni che non hanno ancora mostrato tutto...

Per ora del suo libro “ L’Apocalisse della monogamia-Nicotaurus il salva matrimoni” c’è solo la copertina con il titolo e la sua immagine simbolo: il mezzobusto con maschera da Toro (non chiedeteci il perché, è lapalissiano). Il retro è ancora bianco e l’interno ha un testo riempitivo qualsiasi: potrebbero esserci le spiegazioni di come si cambia una gomma (è titolare di un’officina), stralci filosofici libertini dal marchese De Sade o anche l’Ave Maria. Ma il suo intento è chiaro: riempire quelle pagine dimostrando che la fedeltà è salva solo a patto di tradirsi con la complicità di tutti, lui, lei, gli altri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it