Un salto di 15 metri con l' auto poi cerca i soccorsi per due chilometri

Un incredibile miracolo sulla strada comunale Preone-Pozzis: un'auto ha compiuto un volo di 15 metri dopo aver perso il controllo, ma il conducente anziano è miracolosamente sopravvissuto. La sua prontezza nel cercare aiuto ha permesso di accendere i soccorsi e di sperare in una pronta ripresa. È una storia che mette in luce il valore della determinazione anche nelle situazioni più estreme, dimostrando che la speranza può fare la differenza.

Ha perso il controllo del veicolo, è uscito di strada e ha fatto un volo di 15 metri, ma è miracolosamente salvo. Il protagonista di questa storia è un anziano conducente che percorreva la strada comunale Preone-Pozzis, nel territorio comunale di Preone, quando è uscito autonomamente di strada: è. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

