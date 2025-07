Valerio Scanu ritorna a parlare di Maria De Filippi | Vorrei un chiarimento

Valerio Scanu torna a parlare di Maria De Filippi, svelando dettagli sul loro rapporto e su un possibile riavvicinamento. Dopo dieci anni, l’artista dichiara di essere aperto a un chiarimento, purché ci sia la volontà reciproca. In un’intervista a La Repubblica, Spiega le sue emozioni e le aspettative, lasciando spazio alla riflessione su un eventuale nuovo capitolo tra loro. La verità , forse, sta nel desiderio di capire e ricostruire un legame che potrebbe ancora rinascere.

Per Valerio Scanu partecipare al talent show Amici è stato un momento di svolta. Intervistato da La Repubblica, fa chiarezza sui suoi rapporti con Maria De Filippi e sull’eventualitĂ di un possibile riavvicinamento tra loro: “Sono passati dieci anni. Per riavvicinarsi ci deve essere la volontĂ da parte di entrambi. La volontĂ di un chiarimento da parte mia c’è, dall’altra parte non credo. Ho lanciato accuse, sì, ho sbroccato. Sicuramente sono stato anche mal consigliato. Lo dico senza voler dare la colpa a terze persone, ma forse avrei avuto bisogno di qualcuno accanto che mi facesse ragionare” Guardando al passato, Valerio Scanu ha confessato di non pentirsi della sostanza delle sue parole, ma solo del modo in cui le ha espresse. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Valerio Scanu ritorna a parlare di Maria De Filippi: “Vorrei un chiarimento”

