Assegnazioni provvisorie docenti 2025 | domande dal 14 al 25 luglio Deroghe e precedenze RISPOSTE AI QUESITI

Se sei docente e aspetti con ansia le assegnazioni provvisorie per il 2025/26, questa è la guida che fa per te. Dal 14 al 25 luglio, potrai inviare le tue domande su Istanze Online, mentre Simone Craparo della Gilda degli Insegnanti risponde ai tuoi quesiti. Scopri tutto sulle deroghe, le precedenze e le novità che ti riguardano, in modo chiaro e aggiornato. Restiamo pronti a fare chiarezza insieme!

Assegnazioni provvisorie docenti anno scolastico 202526: le domande saranno disponibili su Istanze online dal 14 al 25 luglio. Simone Craparo Gilda degli Insegnanti risponde alle domande dei nostri lettori in attesa dell'apertura della piattaforma. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: domande - assegnazioni - provvisorie - docenti

Comandi docenti e dirigenti scolastici 2025/26, domande entro il 4 giugno. 150 unità previste. Tutte le novità con scadenze, criteri di selezione e regole per le assegnazioni. NOTA - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato la nota n.71700 del 9 maggio, delineando le modalità di individuazione e assegnazione di docenti e dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2025/26.

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2025/2026: domande al via dal 14 luglio [SCHEDA] TEMPISTICA Domande dal 14 al 25 luglio 2025 Docenti a tempo indeterminato (tutti i gradi) Modalità Istanze OnLine ... https://www.flcgil.it/~media/originale/74735340 Vai su Facebook

Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni docenti e ATA 2025/26, domande dal 14 al 25 luglio - X Vai su X

Assegnazioni provvisorie docenti 2025/26, domanda dal 14 al 25 luglio: chi può partecipare, le deroghe, i motivi. IL CONTRATTO firmato [PDF]; Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie a.s. 2025/2026; Assegnazione provvisoria e utilizzazione anno scolastico 2025/2026: tempi, requisiti e deroghe dopo la firma del CCNI.

Assegnazione Provvisoria Docenti 2025/26: è possibile richiederla nel comune di titolarità? - Scopri le regole sull’assegnazione provvisoria e il comune di titolarità secondo il CCNI 2025- Lo riporta informazionescuola.it

Domanda assegnazione e utilizzazione docenti e Ata 2025/2026 in arrivo: ecco le regole - Domanda assegnazione e utilizzazione docenti e Ata 2025/2026 in arrivo: ecco le regole del nuovo contratto integrativo ... Da msn.com