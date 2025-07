Tragico schianto in moto | addio a Luca Bertagnoli

Una tragedia che scuote la comunità di Castenedolo: Luca Bertagnoli, 38 anni, ha perso la vita in un drammatico incidente in moto. La sua passione per le due ruote si è trasformata in un tragico addio, lasciando un vuoto incolmabile tra amici e familiari. Un ricordo che ci invita a riflettere sulla fragilità della vita e sull'importanza della sicurezza sulle strade.

Non ce l'ha fatta Luca Bertagnoli, il 38enne originario di Castenedolo rimasto coinvolto in un grave incidente stradale nella tarda serata di venerdì 11 luglio a Castiglione delle Stiviere. Troppo gravi le ferite riportate nella caduta in moto: l'uomo è deceduto poche ore dopo il ricovero. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

