Iran da Putin ok ad accordo nucleare con ‘arricchimento zero’ per Teheran

In un audace cambio di rotta, Putin dà il via libera a Teheran con un accordo nucleare che prevede zero arricchimento di uranio. Questa mossa segna una svolta nelle relazioni internazionali, influenzando le strategie di tutti gli attori coinvolti. La Russia, storicamente sostenitrice dell’Iran, ora sembra virare verso un approccio più restrittivo. Ma quali saranno le ripercussioni di questa decisione sulla stabilità globale? Restate sintonizzati per scoprirlo.

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha detto sia al presidente Usa Donald Trump che ai funzionari iraniani che sostiene l’idea di un accordo sul nucleare in cui l’ Iran non possa arricchire l’uranio. Lo riporta Axios, citando fonti vicine alle discussioni. La posizione di Putin. Axios sottolinea che la Russia è da anni il principale sostenitore diplomatico dell’Iran sulla questione nucleare ma, mentre Mosca difende pubblicamente il diritto dell’Iran all’arricchimento dell’uranio, Putin ha assunto una posizione più dura in privato dopo la guerra di 12 giorni tra Israele e Iran. Il dossier nucleare iraniano. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, da Putin ok ad accordo nucleare con ‘arricchimento zero’ per Teheran

