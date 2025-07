Operaio caduto in acqua | sarebbe scivolato da una barca

Un tragico incidente si è verificato questa mattina a Padenghe sul Garda, dove un operaio è caduto in acqua durante un intervento lavorativo su una barca. Le prime ricostruzioni indicano che si sarebbe scivolato in mare, portando a una tragedia che ha sconvolto la comunità locale. La Guardia Costiera, dopo aver avviato le indagini, sta cercando di chiarire le cause di questa drammatica vicenda e di fare luce sulla dinamica dell’incidente.

Cominciano a emergere i primi dettagli sulla tragedia avvenuta questa mattina a Padenghe sul Garda, dove un operaio ha perso la vita dopo essere caduto in acqua durante un intervento lavorativo. A fare il punto è la Guardia Costiera, che ha avviato le attività investigative su delega della. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

