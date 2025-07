LIVE Italia-Romania 6-2 Mondiali pallanuoto 2025 in DIRETTA | Settebello in fuga!

L'emozione è alle stelle mentre l'Italia domina la Romania nella partita di pallanuoto dei Mondiali 2025! Con un punteggio già a favore di 6-2 e un ritmo incalzante, il Settebello si conferma in fuga verso la vittoria. Resta aggiornato in diretta per vivere ogni emozione di questa sfida epica e scoprire come si svilupperà questa avvincente battaglia acquatica. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE e tifare Italia fino all’ultimo secondo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce il secondo quarto, Italia-Romania 6-2. 0.03 Goooooooooooooool, Bruni dopo una azione perfetta di squadra, Italia-Romania 6-2. 1.56 Goooooooooooooooool, Gianazza con un bel tiro di forza, Italia-Romania 5-2. 3.04 Traversa della Romania. 4.28 Goooooooooooool, Di Somma, schiacciata in rete, Italia-Romania 4-2. 5.41 Gooooooooooooool, Condemi, tiro all’incrocio del siciliano, Italia-Romania 3-2. 6.39 Goooooooooooooool, rete di Iocchi Gratta su rigore, Italia-Romania 2-2. 7.37 Grandissima parata di Nicosia. 7.55 Inizia il secondo quarto, palla alla Romania. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Romania 6-2, Mondiali pallanuoto 2025 in DIRETTA: Settebello in fuga!

In questa notizia si parla di: romania - italia - diretta - mondiali

Anastasiu “Italia partner economico strategico per la Romania” - L'Italia è riconosciuta come un partner economico strategico per la Romania, un legame che va oltre gli aspetti commerciali e si radica in affinità culturali e storiche.

Stasera BIG MATCH PER L'ITALIA ITALIA - FRANCIA : PARTITA IN DIRETTA Nel primo commento trovate tutte le info per guardare il MATCH IN DIRETTA Volleyball World Vai su Facebook

Italia-Romania diretta mondiale pallanuoto, segui l'esordio del Settebello; Dove vedere in tv Italia-Romania oggi, Mondiali pallanuoto 2025: orario, programma, streaming; LIVE Italia-Romania, Mondiali pallanuoto 2025 in DIRETTA: esordio per il Settebello contro il pararigori Tic.

Italia-Romania diretta mondiale pallanuoto, segui l'esordio del Settebello - A undici mesi dalla beffa olimpica di Parigi, la nazionale di Campagna torna in vasca per il debutto iridato: la cronaca della partita e tutti gli aggiornamenti ... Da corrieredellosport.it

Diretta Italia Romania/ Streaming video Rai: l’esordio del Settebello! (Mondiali pallanuoto 2025, 12 luglio) - Diretta Italia Romania streaming video Rai, oggi 12 luglio: orario e risultato live dell’esordio del Settebello ai Mondiali pallanuoto 2025. Scrive ilsussidiario.net