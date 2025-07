LIVE Italia-Romania 1-2 Mondiali pallanuoto 2025 in DIRETTA | Cassia segna con un gran tiro!

L’emozione sale alle stelle mentre l’Italia affronta la Romania nella sfida valida per i Mondiali di pallanuoto 2025. Con azioni mozzafiato e parate spettacolari, questa partita sta tenendo il pubblico con il fiato sospeso. Segui in diretta gli aggiornamenti e vivi ogni momento come se fossi in piscina. Non perdere neanche un istante: clicca qui per aggiornare la diretta live e tifare insieme ai nostri campioni!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.13 Rete di Vancsik che approfitta di una distrazione italiana, Italia-Romania 1-2. 1.35 Tiro di Iocchi Gratta, ma Tic è attento. 3.50 Rete di Georgescu con un gran tiro esterno, Italia-Romania 1-1. 4.26 Parata di Tic su Condemi. 5.20 Gooooooooooooooool, Cassia, l’esordiente sblocca la partita, Italia-Romania 1-0. 5.37 Tic para un rigore a Cannella. 5.38 Rigore per l’Italia. 6.48 Ottima prima difesa azzurra, Nicosia in porta. 7.55? Inizia il primo quarto! 14.45 Tutto pronto per la partita. 14.42 Ricordiamo che la squalifica di 6 mesi è finita solo da poco. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Romania 1-2, Mondiali pallanuoto 2025 in DIRETTA: Cassia segna con un gran tiro!

In questa notizia si parla di: italia - romania - tiro - diretta

Anastasiu “Italia partner economico strategico per la Romania” - L'Italia è riconosciuta come un partner economico strategico per la Romania, un legame che va oltre gli aspetti commerciali e si radica in affinità culturali e storiche.

FITAV -... - FITAV - Federazione Italiana Tiro a Volo Vai su Facebook

Sport in tv oggi (sabato 12 luglio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; Under 21, tutto facile per l'Italia: 1 a 0 alla Romania all'esordio - Aggiornamento del 11 Giugno delle ore 23:37; Europei, Italia U21-Romania U21 1-0. Decide Baldanzi.

Diretta Italia Romania/ Streaming video Rai: l’esordio del Settebello! (Mondiali pallanuoto 2025, 12 luglio) - Diretta Italia Romania streaming video Rai, oggi 12 luglio: orario e risultato live dell’esordio del Settebello ai Mondiali pallanuoto 2025. Scrive ilsussidiario.net

Italia-Romania diretta mondiale pallanuoto, segui l'esordio del Settebello - A undici mesi dalla beffa olimpica di Parigi, la nazionale di Campagna torna in vasca per il debutto iridato: la cronaca della partita e tutti gli aggiornamenti ... Come scrive corrieredellosport.it