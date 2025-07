Corinaldo l' appello del papà all' evaso | Consegnati Ma lui potrebbe essere in Ucraina

Un nuovo inquietante capitolo si apre nel caso di Andrea Cavallari, scomparso nel nulla dopo il suo rilascio e la sua fuga sospetta. Mentre le autorità indagano sul suo possibile viaggio in Ucraina e sulle circostanze che lo hanno portato a sparire, la domanda resta: cosa nasconde questa intricata vicenda? La verità potrebbe essere più vicina di quanto immaginiamo, ma l’ombra della fuga si fa sempre più lunga.

Di Andrea Cavallari si sono perse le tracce lo scorso 3 luglio, quando dopo aver discusso la tesi di laurea all'università di Bologna, e aver pranzato con i parenti, è sparito. Sarebbe dovuto rientrare nel carcere della Dozza di Bologna, dove sta scontando la pena definitiva per la strage della discoteca di Corinaldo, ma ai cancelli non si è mai presentato. Pare che sia stato aiutato nella fuga da un amico che lo avrebbe preso in auto in ristorante, insieme sarebbero andati incontro a qualcuno che potrebbe aver fornito documenti falsi e, quindi, Cavallari avrebbe valicato il confine nazionale per raggiungere l' Ucraina.