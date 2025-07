Libri di testo Cittadinanzattiva chiede più fondi e un sistema più equo per le famiglie

Il caro-libri sta mettendo a dura prova le famiglie italiane, con aumenti previsti nel 2025 che rischiano di aggravare le già difficili finanze domestiche. Cittadinanzattiva si schiera in prima linea, chiedendo più fondi e un sistema più equo per garantire accesso all’istruzione senza sacrifici insostenibili. È arrivato il momento di affrontare questa sfida collettiva: solo attraverso azioni mirate possiamo costruire un sistema scolastico più giusto e sostenibile per tutti.

Il caro-libri continua a colpire le famiglie italiane, con un rialzo previsto dell'1,7% per le medie e dell'1,8% per le superiori nel 2025, secondo i dati dell'AIE (Associazione Italiana Editori).

