Luca Onestini vince 100mila dollari al GF in America e sogna un futuro negli USA con lui la fidanzata Aleska

Dopo aver trionfato nell’edizione americana del Grande Fratello Vip, Luca Onestini sogna in grande: un futuro negli Stati Uniti con la sua amata Aleska. Con i 100mila dollari vinti, il giovane influencer guarda avanti, puntando a investimenti e una nuova vita a stelle e strisce. La sua determinazione e il suo cuore aperto sono pronti a conquistare il sogno americano. Continua a leggere per scoprire i piani di Luca e le sue ambizioni nel nuovo capitolo della sua vita.

Dopo aver vinto l’edizione americana del Grande Fratello Vip, Luca Onestini pensa a un trasferimento stabile negli Stati Uniti: “Mi piacerebbe investire qui i 100mila dollari vinti”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La Rivincita di Luca Onestini: Dall’Italia al Trionfo Mondiale! - Luca Onestini, dall'Italia al trionfo mondiale, dimostra che il talento non conosce confini. Dopo aver affrontato sfide e critiche, l'ex tronista ha saputo conquistare anche il cuore del pubblico latinoamericano.

