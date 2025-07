Autovelox la mappa di Salvini e la verifica metrologica legale | a che punto siamo

Autovelox, mappa di Salvini e verifica metrologica legale: un tema cruciale per la sicurezza stradale e i diritti dei cittadini. Con oltre 11mila strumenti segnalati dal database Scdb.info, la precisione e la conformit√† sono sotto scrutinio. Ma quanto possiamo fidarci di questi dati? Giorgio Marcon, esperto del settore, mette in luce le criticit√† e le lacune attorno a questa complessa questione, sottolineando che ‚Äúnessuno strumento √® a norma‚ÄĚ senza una corretta verifica metrologica.

Roma, 12 luglio 2025 ‚Äď Giorgio Marcon, perito del Centro tutela legale, esperto (anche) di autovelox con un mantra: ‚ÄúNessuno strumento √® a norma‚ÄĚ. Il ministro Salvini ha chiesto ai sindaci la mappa degli occhi elettronici. Senza segnalazione, non potranno fare multe. Il sito Scdb.info, che si presenta come il database mondiale, ce ne attribuisce oltre 11mila. Ma il dato non √® ‚Äėcertificato‚Äô. Esiste una stima attendibile? ‚ÄúNo, secondo la mia valutazione quel numero rischia addirittura di essere basso. Basterebbe verificare tutti gli autovelox che sono stati acquistati e non sono mai stati censiti perch√© venivano usati per fare cassa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Autovelox, la mappa di Salvini e la verifica metrologica legale: a che punto siamo

