Dazi la lettera di Trump all’Ue | tariffe al 30% a partire dal 1° agosto

Il mondo guarda con attenzione alla recente lettera di Donald Trump all’UE, un messaggio che segna un nuovo capitolo nelle relazioni commerciali internazionali. Con l’annuncio dei dazi al 30% sulle merci europee a partire dal primo agosto, la Casa Bianca invia un segnale forte e deciso, aggiungendosi alle tensioni già in atto con altri partner come il Messico. Ma cosa significa tutto ciò per l’economia globale? Scopriamolo insieme.

Bruxelles, 12 luglio 2025 – Alla fine la lettera di Donald Trump all'Ue è arrivata. Il presidente statunitense ha pubblicato su Truth la missiva indirizzata alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in cui annuncia l'introduzione dal primo agosto di dazi al 30% sulle merci in arrivo dall'Unione europea. I dazi al Messico. L'Europa non è l'unica a finire nel mirino della Casa Bianca. Gli Stati Uniti infatti imporranno dazi al 30% anche sui prodotti messicani, sempre a far data dal 1 agosto. "Il Messico mi ha aiutato a mettere in sicurezza il confine, ma quello che ha fatto il Messico non è abbastanza.

