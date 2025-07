Bimbo scomparso | sentito un uomo e perquisita la sua casa

Un'ombra di mistero avvolge la scomparsa di un bambino di 5 anni a Ventimiglia, mentre le indagini si intensificano. Un uomo, ascoltato come testimone e la cui abitazione è stata perquisita, ha riferito di aver incontrato Alain Bernard Ganao, sentendolo chiamare 'papà'. La vicenda resta avvolta nel riserbo, ma ogni dettaglio potrebbe essere la chiave per ritrovare il piccolo e fare luce su questa inquietante sparizione.

