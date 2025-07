Il matrimonio di Gabriela e Giuseppe di Temptation Island | la sposa con l'abito da principessa

Il matrimonio di Gabriela e Giuseppe, protagonisti di Temptation Island 2023, ha incantato tutti con un’atmosfera da sogno. La sposa, radiosa in un abito da principessa con maxi velo, ha catturato gli sguardi dei presenti, mentre l’amore tra i due si è celebrato in un evento indimenticabile. La loro storia continua, questa volta con il lieto fine che hanno sempre desiderato. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa giornata speciale.

Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, protagonisti di Temptation Island nel 2023, sono convolati a nozze. Abito bianco con maxi velo per la sposa.

Gabriela e Giuseppe hanno partecipato all'edizione 2023 del reality dei sentimenti, Temptation Island. All'epoca, Gabriela voleva fugare alcuni suoi dubbi sul reale sentimento che il fidanzato nutriva nei suoi confronti, poiché aveva scoperta delle chat di Giuse Vai su Facebook

