Unicredit Tar accoglie parzialmente ricorso contro golden power | la palla passa a Piazza Gae Aulenti

Unicredit ottiene una parziale vittoria al TAR Lazio nel contenzioso sul Golden Power riguardante l'Ops su Banco Bpm. La decisione, che limita l’esercizio dei poteri straordinari, apre nuovi scenari nel panorama bancario italiano, spostando l’attenzione sulla delicata questione delle normative di sicurezza strategica. Ora la palla passa a Piazza Gae Aulenti, dove si attendono sviluppi decisivi per il futuro del settore finanziario.

(Adnkronos) – Parzialmente accolto il ricorso di Unicredit. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, ha dato in parte ragione a Unicredit sul golden power esercitato sull'Ops su Banco Bpm, nei limiti di cui ai punti 14.1.5 e 14.2 della motivazione; e per l'effetto, si legge nella sentenza, "in .