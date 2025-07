L’Oratorio della parrocchia di Soci viene premiato come oratorio dell’anno

L’Oratorio della parrocchia di Soci si distingue come esempio di eccellenza e dedizione, ricevendo il prestigioso titolo di Oratorio dell’anno. Un riconoscimento che celebra non solo la passione per lo sport e il Vangelo, ma anche l’impegno quotidiano nel seminare speranza e valori tra i giovani. Un premio che conferma come, attraverso creatività e amore, si possano trasformare le sfide in opportunità di crescita e comunità.

Arezzo, 12 luglio 2025 – Il Centro Sportivo Italiano - Comitato di Arezzo, ha premiato l'oratorio di Soci, Bibbiena, come Oratorio dell'anno, riconoscendone "la dedizione, la creatività e la capacità di seminare speranza ogni giorno, nel segno del Vangelo e dello sport come scuola di vita". Nelle motivazioni si legge: "Per l'impegno costante e appassionato nell'essere punto di riferimento educativo, aggregativo e spirituale per i giovani del territorio. L'Oratorio di Soci rappresenta un modello di comunità viva, capace di accogliere, ascoltare e accompagnare bambini, ragazzi e famiglie nel cammino della crescita attraverso il gioco, lo sport, la condivisione e la fede".

L’Oratorio della parrocchia di Soci viene premiato come oratorio dell’anno; Torna la nuova edizione del “Discobolo” promosso dal Centro Sportivo Italiano – Comitato di Arezzo.

