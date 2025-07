Centinaia di ultrà banditi da San Siro | Inter e Milan negano l’abbonamento ai tifosi non graditi

La rivalità tra Milan e Inter si accende ancora di più, questa volta nel cuore del loro stadio simbolo: San Siro. Centinaia di ultrà, coinvolti in un’inchiesta che ha scoperchiato affari illeciti tra le curve, sono stati banditi dai club e negati i rinnovi degli abbonamenti. Una decisione che scuote l’ambiente calcistico e solleva interrogativi sulla gestione della passione sportiva e la lotta al malaffare. La sfida ora si sposta sui terreni etici e di legalità.

Milano, 12 luglio 2025 – Sono centinaia i tifosi di Milan e Inter banditi da San Siro: entrambi i club hanno negato a una lunga lista di ultrà la richiesta di rinnovo dell’ abbonamento per la prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, le due società hanno motivato la decisione condivisa chiamando in causa l’inchiesta ‘ Doppia curva’, che ha fatto emergere affari criminali fra le due curve e portato in carcere anche i presunti autori di due omicidi maturati nell’ambiente. Sono fioccate condanne fino a 10 anni. I supporter respinti vengono definiti “non graditi”, in base ai codici etici siglati da Milan e Inter. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net