Realizza spettacoli a sfondo sessuale con minorenni | arrestato un 50enne sul suo pc oltre 380 file

Una vicenda inquietante che mette in luce i rischi della rete e l'importanza di un sistema di sicurezza efficace. Dopo un’attenta attività di monitoraggio, le forze dell’ordine hanno scoperto un quadro allarmante di attività illecite da parte di un 50enne torinese, culminata con il suo arresto. Un episodio che sottolinea come la lotta alla criminalità online sia più che mai attuale e necessaria.

Era da un anno che il centro operativo per la sicurezza cibernetica di Torino monitorava le attività illecite di un 50enne, residente a Torino, già perquisito circa un anno fa per simili sospetti. Questa volta però, alla luce di quanto rinvenuto in suo possesso, è scattato l'arresto in flagranza. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

