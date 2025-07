Fa dimagrire riduce lo stress e restituisce le energie | il ‘cortisol cocktail’ spopola su TikTok ma è davvero così miracoloso? La parola all’esperto

Il cosiddetto "Cortisol Cocktail" sta conquistando TikTok e i social, promettendo di favorire il perdita di peso, ridurre lo stress e restituire energia. Ma quanto c’è di vero in questa tendenza virale? Le riviste più influenti e anche istituzioni universitarie si sono interrogate su questa bevanda colorata e rinfrescante. Scopriamo insieme se questa moda merita davvero la nostra attenzione o se si tratta solo di un trend passeggero.

Ormai da mesi impazza sui social il trend incentrato su un cocktail analcolico per ridurre il cortisolo (e, va da sé, dimagrire), rilanciato da un gran numero di riviste on line. Solo negli ultimi giorni, ne hanno parlato America on Line, Vogue, Hindustan Times, Prevention, e persino la Yale University. Inutile però aspettarsi grandi risultati, se non quello di reidratarsi un po’. Fresca e colorata, la bevanda amata da tiktoker e instagrammer promette di ridurre il cortisolo, e con esso lo stress e la stanchezza, di migliorare il sonno, restituire energie e buon umore, reidratare e ricaricarsi di elettroliti e, non ultimo, far dimagrire! I creator ne garantiscono il successo, ma gli esperti non sono esattamente in sintonia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it